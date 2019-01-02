В Константиновке за прошлый год родилось рекордно мало малышей

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:28:43+03:00

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За 11 месяцев прошлого года в Константиновке появилось на свет всего 488 малышей. Это, получается чуть больше сорока ежемесячно, сообщает Новостной портал. И если такой же результат будет в декабре, то за год в городе и районе не родится и 600 малышей. Это меньше, чем во все прошлые годы.

Отчасти, это связано с тем, что в константиновском родильном доме идет ремонт, и некоторые женщины рожают в соседних городах. Но это только отчасти. По данным статистики, рождаемость резко упала во всех городах Украины. За первое полугодие в стране родилось всего 164 287 мальчиков и девочек.

А еще пять лет назад рождаемость за полугодие в Украине превышала 200 000 малышей. Печально, что число родившихся уменьшается, а число умерших увеличивается. На сегодня в Украине смертность почти в два раза превышает рождаемость, а в Константиновке даже больше, чем в два раза.