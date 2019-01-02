В Новом Году ВСУ один раз обстреляли ДНР. Повреждён дом в Докучаевске

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:14:00+03:00

Обстрел был зафиксирован вчера в 17:25 и вёлся с применением крупнокалиберного оружия

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В 2019 году Вооружённые силы Украины только один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв вчера, 1 января, город Докучаевск в ДНР. В результате был повреждён жилой дом.

— Повреждено остекление квартиры №12 в доме №98 по улице Ленина в Докучаевске. Жертв среди мирных граждан на данный момент не зафиксировано, — уточнили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Обстрел был зафиксировано в 17:25 1 января и вёлся с применением крупнокалиберного стрелкового вооружения.

Вдоль всей остальной линии соприкосновения сил на данный момент сохраняется режим тишины.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие. Также напомним, что в новогоднюю ночь украинские силовики не обстреливали территорию ДНР.