2019-01-02T09:16:49+03:00
Общество

В Мариуполе подорожает коммуналка и проезд в транспорте

Новый год принесет мариупольцам немало дополнительных расходов
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Насколько подорожает коммуналка, пока доподлинно неизвестно. Фото: ВКонтактеНасколько подорожает коммуналка, пока доподлинно неизвестно. Фото: ВКонтакте
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В новом году планируется повышение цены на газ. Так, в период с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2019 года цена на газ для населения составит 8550 гривен за 1 тысячу кубических метров вместе с НДС, расходами на транспортировку и надбавками облгазов.

Также для мариупольцев возрастут тарифы на отопление и горячую воду. Пока доподлинно неизвестно, насколько подорожают услуги. Ранее директор «Мариупольтеплосети» Дмитрий Мирошниченко сообщал, что тарифы могут вырасти на 30 процентов. По его словам, их изменения связаны с повышением цены на газ и воду.

Помимо этого, в новом году неминуемо повышение стоимости как в муниципальном, так и частном транспорте Мариуполя. По словам директора департамента транспорта и связи горсовета Василия Клата, себестоимость проезда в транспорте уже сейчас превышает 10 гривен. Стоимость проезда, вероятнее всего, пересмотрят уже весной.

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