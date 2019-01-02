Обстрелы ЛНР: ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия по Золотому-5

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:37:34+03:00

ВСУ в ЛНР за сутки один раз нарушили «перемирие»

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ВСУ один раз за сутки обстреляли передовые рубежи ЛНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Украинские силовики обстреляли окрестности Золотого-5. Они вели огонь из стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.