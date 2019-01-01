Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова: еще больше побед и достижений ждут нас впереди

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:54:02+03:00

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«Дорогие сограждане, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Этот замечательный праздник мы всегда ждем с особыми чувствами – с радостью и волнением, со светлой надеждой и верой в будущее.

Уходящий год оказался непростым для Донецкой Народной Республики, однако все испытания и вызовы мы преодолели вместе и с достоинством. Многое было сделано, но еще больше побед и достижений ждут нас впереди. Уверена, что в 2019 году трудолюбие, взаимная поддержка и ответственность помогут осуществить все планы и реализовать самые смелые идеи.

Пусть новый год будет для вас щедрым и радостным, а удача станет постоянным спутником. Пусть рядом с вами будут любимые люди и верные друзья, а в доме царят мир и благополучие. Желаю вам встретить Новый год с хорошим настроением и верой в самое лучшее. Крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях! С праздником!

С уважением, Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова».