Новый год 2018-2019 в Луганске: заплыв в проруби, хоровод с Дедом Морозом и праздничный кулеш

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:41:54+03:00

Участники клуба закаливания «Морж» досрочно встретили Новый Год 2018-2019 в Луганске, окунувшись в прорубь и проведя подвижные конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой

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Вчера луганские моржи встретили его на несколько часов раньше.

- Уже много лет подряд с началом холодов дружный коллектив клуба встречается у проруби. Сегодня нас навестил Дед Мороз. За хорошее поведение в течение года и за здоровый образ жизни он всем вручил подарки, - рассказала корреспонденту Оксана Бондарь - одна из корифеев клуба «Морж».

Пока одни члены клуба ледорубами и топарами готовили прорубь, другие готовили праздничный кулеш по старым казацким традициям и заваривали чай на травах. Ну и какой же Новый Год без ёлки? Её луганские моржи нарядили самым первым образом.