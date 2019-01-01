Бойцы ВСУ «отметили» Новый год пальбой по ЛНР

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:23:29+03:00

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Военнослужащие ВСУ «отметили» Новый год обстрелами ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- С позиций 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ военного преступника Татуся был обстрелян из гранатометов различных видов район Лозового. Кроме того, нашими наблюдателями отмечены беспорядочная стрельба и пуски сигнальных ракет на передовых позициях этой бригады, а также брожение боевиков от позиции к позиции в новогоднюю ночь, - рассказал подполковник.

- Все это говорит о полном отсутствии контроля со стороны командования бригады за подчиненным личным составом, - подытожил Марочко.

На сегодня командование 72-й бригады расследует факты обстрелов.