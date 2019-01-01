Главная елка Донецка 2018-2019 названа в числе лучших елок мира

1 Янв. 2019 2019-01-01T19:19:07+03:00

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Донецкая елка попала в список лучших наравне с зелеными красавицами из Афин, Берлина, Будапешта, Дортмунда, Красноярска (сразу две), Лондона, Монако, Москвы, Нанта, Осло, Парижа, Праги и Варшавы. Ее назвали сразу после Будапешта! Соответствующий рейтинг опубликован телеканалом Euronews.

В этом году 23-метровую елку украсили ожерельем с золотыми шарами в десять рядов. Игрушки подсветили трехкилометровой светодиодной гирляндой. Венчает зеленую красавицу сверкающая звезда!

Площадь возле главной донецкой елки способна удивить даже искушенного гостя – фигуры озорных снеговиков, сверкающие огнями фонтаны, разноцветные деревья, прозванные в народе «донецкими сакурами», аллеи влюбленных, фотозоны со сказочными персонажами. Здесь вас и чаем из самовара угостят и блинами накормят!

Но Донецку есть куда стремиться, ведь лучшей елкой в этом году названа Минская красавица. Известно, что дончане, в хорошем смысле, народ амбициозный, поэтому не исключено, что вскоре превзойдут Минск.