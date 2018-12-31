Поздравление Главы ЛНР Леонида Пасечника с Новым 2019 годом

31 Дек. 22:28 2018-12-31T22:28:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Уважаемые граждане Луганской Народной Республики! Дорогие друзья!

Уходящий год стал поистине выдающимся для нашей Отчизны. Вместе с вами мы начали реализацию Программы социально-экономического развития до 2023 года. Мы возрождаем предприятия, развиваем сельское хозяйство, восстанавливаем водоводы и дороги. Мы запустили судебную систему и провели открытые демократичные выборы! Все это стало возможным благодаря вашей самоотверженности и вере в силу Луганской Народной Республики!

Новый год – самый семейный и теплый праздник. Но многие из вас встречают его не в кругу родных и близких, а на службе. Это военные, охраняющие наш покой, это наши медики, спасатели, сотрудники государственной безопасности, полиции, коммунальных служб. Я выражаю вам слова искренней благодарности за вашу службу.

С уверенностью заявляю, что в будущем году курс Луганской Народной Республики останется неизменен. Мы продолжим трудиться, возвращая нашей Родине былую мощь. Курс Донбасса на интеграцию с Российской Федерацией, на развитие отношений с международными партнерами остается неизменен.

В наступающем году желаю вам счастья, семейного тепла и благополучия, любви и мира в каждом доме.

С праздником, с новым 2019 годом!