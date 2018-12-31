2018-12-31T19:04:03+03:00
Политика

Новый год 2019 в Донецке: Военные ДНР благодарят жителей за терпение и поддержку

Начальник управления Народной милиции ДНР Денис Синенков поздравил дончан с наступающим Новым годом
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Генерал-майор Денис Синенков. Фото: armiyadnr.suГенерал-майор Денис Синенков. Фото: armiyadnr.su
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- 2018 год для Донецкой Народной Республики был сложным и напряженным. – сказал генерал-майор Денис Синенков. - Мы стали примером для жителей других областей Украины! Этому способствовали наша сплоченность и единство, стремление соблюдать традиции и чтить память о героических подвигах наших предков! Хочу поблагодарить всех жителей Республики, и сказать спасибо нашему народу за терпение и поддержку, благодаря которым мы одержали военные и политические победы в уходящем году!

Пусть грядущий 2019 год для всех граждан нашей Республики будет светлым, мирным и счастливым! Пусть он будет лучше уходящего! Вместе мы преодолеем все сложности, встречающиеся на нашем пути! Поздравляю всех жителей Донецкой Народной Республики с наступающим Новым годом! Желаю всем бодрого духа, крепкого здоровья, успехов и побед в Новом 2019 году!

Пусть будут счастливы ваши семьи, не знают бед и разочарований.

Пусть Ваши мечты сбываются.

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