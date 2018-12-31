2018-12-31T17:27:00+03:00
Общество

Кадровые перестановки в ДНР: должность руководителя администрации Главы занял Алексей Никоноров

Он сменил на посту Максима Лещенко
Цесанна АНТОНЕНКО
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Под Новый Год в Донецкой Народной Республике продолжаются кадровые перестановку. В этот раз изменения коснулись непосредственно администрации Главы ДНР. Своим указом Денис Пушилин сменил руководителя администрации Главы Республики.

— Освободить от должности Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики Лещенко Максима Ивановича, — говорится в опубликованном сегодня, 31 декабря, указе Главы ДНР Дениса Пушилина №161.

Указом №163 Денис Владимирович назначил на пост руководителя администрации Главы Республики Алексея Юрьевича Никонорова, который ранее занимал должность замруководителя администрации Главы Донецкой Народной Республики.

Указы вступили в силу с момента их подписания, то есть 27 и 28 декабря соответственно.

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