Кадровые перестановки в ДНР: должность руководителя администрации Главы занял Алексей Никоноров

СЕГОДНЯ 17:27 2018-12-31T17:27:00+03:00

Он сменил на посту Максима Лещенко

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Под Новый Год в Донецкой Народной Республике продолжаются кадровые перестановку. В этот раз изменения коснулись непосредственно администрации Главы ДНР. Своим указом Денис Пушилин сменил руководителя администрации Главы Республики.

— Освободить от должности Руководителя Администрации Главы Донецкой Народной Республики Лещенко Максима Ивановича, — говорится в опубликованном сегодня, 31 декабря, указе Главы ДНР Дениса Пушилина №161.

Указом №163 Денис Владимирович назначил на пост руководителя администрации Главы Республики Алексея Юрьевича Никонорова, который ранее занимал должность замруководителя администрации Главы Донецкой Народной Республики.

Указы вступили в силу с момента их подписания, то есть 27 и 28 декабря соответственно.