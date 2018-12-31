Новый Год 2018-2019 в Донецке: Иван Приходько поздравил горловчан и жителей ДНР с праздником

СЕГОДНЯ 16:58 2018-12-31T16:58:10+03:00

Мэр Горловки призвал в Новый Год 2018-2019 в Донецке и Горловке, и других городах Республики войти с памятью о погибших и верой в мирное строительство ДНР

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Оливье готово, шампанское куплено, а подарки надёжно спрятаны в шкафах и кладовках – Республика готова встречать Новый Год 2018-2019 в Донецке, Горловке и других городах ДНР. Глава городской администрации Горловки Иван Приходько уже поздравил жителей своего города с грядущими праздниками и пожелал им побольше достижений. Текст поздравления Иван Сергеевич опубликовал на своей личной странице в «В Контакте».

— Уважаемые жители города воинской славы Горловка, граждане Донецкой Народной Республики! Уходящий год выдался сложным и насыщенным, но благодаря консолидации всех граждан Республики, мы вместе продолжили курс на мирное строительство нашего родного Донбасского края.

Именно благодаря вам, дорогие горловчане, вашей поддержке и доверию, нам удалось реализовать ряд важных проектов, направленных на повышение качества оказываемых населению услуг, улучшение дорожного покрытия, оптимизацию графика движения общественного транспорта, благоустройства города и многое другое. В наступающем 2019 году, мы также приложим максимум усилий для повышения уровня жизни горловчан.

К сожалению, все радости, успехи и достижения омрачают бесчеловечные злодеяния украинской власти против мирных граждан свободных и независимых Республик Донбасса. Мы помним и свято чтим светлую память наших сограждан, чьи жизни оборвала ужасная война, объявленная Украиной непокоренному Донбассу. Мы будем жить, и развивать наш города и нашу Республику как дань памяти павшим согражданам.

Стоит особо отметить нашу талантливую и передовую молодежь, представители которой отстаивают честь родного города и всей ДНР на соревнованиях, конкурсах и олимпиадах городского, Республиканского и Международного уровней. Огромные слова благодарности родителям и педагогам, вложившим в нашу замечательную молодежь свои души и сердца.

Уверен, что 2019 год принесет еще больше достижений. В наступающем году нам предстоит продолжить работу по возведению новых социальных объектов и всестороннему укреплению социально-экономического благосостояния города. Верю и знаю, что все жители направят свои силы на это общее дело.

От имени команды администрации города Горловка и от себя лично, хочу поздравить вас, дорогие друзья с наступающим 2019 годом и желаю, чтобы уходящий год унес с собой все печали, заботы и невзгоды, а Новый подарил счастье, радость, благополучие, процветание и уют каждому дому, каждой семье и каждому жителю Горловки и Донецкой Народной Республики! Пусть сбудутся все самые сокровенные желания, а на земле Донбасса установится прочный и долгожданный мир! — обратился к жителям Горловки и всей Республики Иван Приходько.

Кроме того, в своём поздравительном слове Иван Сергеевич поблагодарил военнослужащих Народной милиции ДНР за их службу, за храбрость, стойкость духа, героизм и бесстрашие. Отдельную благодарность мэр Горловки высказал Российской Федерации, за всестороннюю поддержку ДНР и помощь, а также Главе Республике Денису Пушилину за «неоценимый вклад в становление нашего государства, а также за ту помощь, которую он оказывает горловчанам и городу».

Напомним, ранее своё поздравление жителям Республики высказал Председатель Правительства ДНР Александр Ананченко.