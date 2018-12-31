В Донецке на шахте Абакумова работник погиб в комнате отдыха
В канун Нового года в МЧС ДНР сообщили об этой трагедии. Сегодня, 31 декабря, на донецкой шахте имени Абакумова задохнулся во время тушения пожара 28-летний работник предприятия. Возгорание возникло в комнате отдыха в бывшей оранжерее. Прибывшим на вызов спасателям пришлось лишь констатировать смерть шахтера. О причине пожара не сообщается.
А вот жителю Центрально-Городского района Головки повезло значительно больше. 30 декабря на верхнем этаже пятиэтажки на улице Осипенко вспыхнул пожар. Прибывшие спасатели первым делом обследовали квартиру, откуда валил дым. Там обнаружили 51-летнего мужчину без сознания. Его вынесли на свежий воздух и передали работникам «скорой». Пришедший в себя пострадавший отказался от госпитализации.
К счастью обошлось и без взрыва бытового газа. Иначе в Горловке могла бы повториться трагедия в Магнитогорске.
Дорогие дончане, берегите себя во время праздников. И помните, что встреча года Свиньи не означает, что нужно напиться до поросячьего визга и потерять контроль над собой.