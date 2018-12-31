Марьяна Наумова поздравила жителей республик Донбасса с Новым Годом: Я уверена - впереди большие перемены

СЕГОДНЯ 15:45 2018-12-31T15:46:23+03:00

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Привет дорогие друзья!

От всей души хочу поздравить вас с новым, 2019 годом. За этот год многое изменилось вокруг и в наших делах, и в наших головах. И я уверена - впереди большие перемены. Просто потому, что так как сейчас дальше уже нельзя. Будет долго, будет трудно,но то что будет впереди, то, как будет жить наша большая страна зависит от каждого из нас. Именно от каждого из нас, друзья, от молодых. От меня и от тебя. Побеждает тот, кто сражается.

Будем взрослеть, будем умнеть, будем восстанавливать то что потеряли, будем помнить ушедших друзей, будем сражаться, будем строить свое будущее вместе. Мы ничего не забудем и ничего никому не простим. И победа обязательно будет за нами - никаких сомнений.

Друзья, очень много поздравлений я получаю в личные сообщения - к сожалению я не могу ответить каждому из вас но я очень ценю ваше внимание и огромное спасибо за пожелания! Здоровья вам и вашим близким в новом году. Я вас очень люблю. Ваша Марьяна Наумова