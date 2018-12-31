Новый Год 2018-2019 в Донецке: сколько будет стоит такси в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-31T15:39:54+03:00

Многие таксист ДНР будут встречать Новый Год 2018-2019 в Донецке и других городах Республики на работе, поэтому тарифы на услуги в ночь с 31 декабря на 1 января значительно выше

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До момента, как куранты пробьют Новый Год 2018-2019 в Донецке осталось меньше 10-ти часов. Кто-то встретит этот праздник дома, кто-то на работе, кто-то на главной площади Республики, а кто-то у друзей. Так или иначе, многих интересует вопрос, как после праздника добраться домой, а, между тем, услуги такси в новогоднюю ночь значительно дороже, чем в обычные дни.

— 31 декабря с 20:00 до 23:59 и с 06:00 1 января до 23:59 2 января по всем тарифам применяется коэффициент (модификатор) увеличения ставки х1,5.

В Новогоднюю Ночь 1 января с 00:00 до 05:59 по всем тарифам применяется коэффициент (модификатор) увеличения ставки х2,0, — сообщает интернет-портал «Всё о ДНР»

Отметим, что рассчитать примерную стоимость поездки можно, если знать действующую тарификацию в службах и умножить на соответствующий коэффициент. Таким образом услуги «Первого Республиканского ТАКСИ» и «TaxiDn» в новогоднюю ночь составят 120 рублей за 5 километров, а за каждый следующий километр придётся заплатить ещё по 21 рублю.

Напомним, что комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночь в ДНР отменён, а в столице Республики городе Донецке будут курсировать дополнительные троллейбусы и трамваи.