Попытка диверсии в ДНР: В Макеевке монтер путей предотвратил взрыв стратегически важного моста на железной дороге

СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-31T13:33:50+03:00

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Утром 28 декабря монтер Ярослав Хомченко выполнял обход пути, и обнаружил вблизи путепровода на перегоне Путепровод — Ханженково подозрительное устройство. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

- Я и мой напарник получили наряд на обход пути, - рассказал Ярослав Анатольевич. – В 8.40 на подходе к путепроводу обратил внимание на синий провод возле рельсов. Он был припорошен снегом и едва заметен. Я сразу понял, что это взрывное устройство. Оно было заложено возле моста, и взрыв мог обрушить его на пути. А здесь ежедневно проходят несколько пригородных пассажирских поездов и грузовые составы.

В этом месте пересекаются пути из Ясиноватой в сторону Луганска и из Иловайска в сторону Горловки. О «находке» Хомченко сообщил руководству. Оперативно было перекрыто движение составов по этому перегону и прилегающим веткам железной дороги. Ограничили движение и автотранспорта на соседних переездах. Прибывшие саперы МЧС обследовали участок и нашли еще две закладки. Взрывные устройства обезвредили, и около 12 часов дня движение на этих участках дороги возобновилось.

А бдительного монтера Ярослава Хомченко руководство железной дороги поощрило денежной премией.