Более тысячи человек в Шахтерском районе остались без воды под Новый Год
Новый Год уже приближается, а у нас никак без аварий. Из-за того, что водопроводная насосная станция «Давыдовка» осталась без света, более тысячи жителей Шахтёрского района теперь сидят без воды.
— Сегодня в Шахтерском районе в поселках Давыдовка и Шахтоуправления 1 Мая прекращено водоснабжение по причине выхода из строя электродвигателя насоса на ВНС «Давыдовка». Без водоснабжения осталось 1279 абонентов частного сектора, — сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.
Ремонтные работы на ВНС «Давыдовка» назначены на сегодня, 31 декабря, и, если всё пройдёт по плану, Новый Год жители посёлков Давыдовка и Шахтоуправления 1 Мая будут встречать уже с водой в своих кранах.
Напомним, что комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночь в ДНР отменён, а в столице Республики городе Донецке будут курсировать дополнительные троллейбусы и трамваи.