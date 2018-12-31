2018-12-31T11:18:10+03:00
Происшествия

Более тысячи человек в Шахтерском районе остались без воды под Новый Год

Из-за аварии на ВНС «Давыдовка» без водоснабжения остались жители поселков Давыдовка и Шахтоуправления 1 Мая
Цесанна АНТОНЕНКО
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Новый Год уже приближается, а у нас никак без аварий. Из-за того, что водопроводная насосная станция «Давыдовка» осталась без света, более тысячи жителей Шахтёрского района теперь сидят без воды.

— Сегодня в Шахтерском районе в поселках Давыдовка и Шахтоуправления 1 Мая прекращено водоснабжение по причине выхода из строя электродвигателя насоса на ВНС «Давыдовка». Без водоснабжения осталось 1279 абонентов частного сектора, — сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Ремонтные работы на ВНС «Давыдовка» назначены на сегодня, 31 декабря, и, если всё пройдёт по плану, Новый Год жители посёлков Давыдовка и Шахтоуправления 1 Мая будут встречать уже с водой в своих кранах.

Напомним, что комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночь в ДНР отменён, а в столице Республики городе Донецке будут курсировать дополнительные троллейбусы и трамваи.

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