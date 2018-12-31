2018-12-31T10:20:24+03:00
Политика

Вчера вечером украинские силовики открыли миномётный огонь по пригороду Донецка

Под обстрел из миномётов калибром 120 миллиметров попал посёлок Спартак, что расположен к северу от столицы ДНР
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины продолжают нарушать режим тишины и «Рождественское» перемирие. За минувшие сутки под обстрел попал посёлок Спартак к северу от Донецка. Обстрел вёлся с применением миномётов калибром 120 миллиметров, АГС-17 и стрелкового оружия.

— Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по Спартаку выпустили 31 единицу различных боеприпасов, среди которых две мины калибром 120 миллиметров.

На данный момент по вчерашнему дню зафиксировано только это нарушение режима прекращения огня.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие.

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