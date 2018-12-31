2018-12-31T09:23:44+03:00
Политика

В предновогоднее воскресенье ВСУ обстреляли посёлки Желобок и Донецкий в ЛНР

Всего за минувшие сутки зафиксировано два нарушения режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики по-прежнему не соблюдают взятые на себя обязательства по установлению режима прекращения огня. Условия «Рождественского» перемирия продолжают нарушаться. За прошедшие сутки было зафиксировано 3 нарушения режима тишины.

— Под обстрел вооружённых формирований Украины попали позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Желобок и Донецкий, — сообщили в Представительстве ЛНР в СЦКК.

Посёлок Донецкий обстреляли вчера дважды. Первый раз он подвергся обстрелу из миномётов калибром 82 миллиметра в 19:50. Кроме того, применялись СПГ-9 и стрелковое оружие. В 02:55 украинские силовики открыли огонь по населённому пункту из миномётов калибром 120 миллиметров.

Населённый пункт Желобок обстреляли из миномётов калибром 120 и 82 миллиметра в 02:30.

На данный момент информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие.

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