Киев не собирается отменять проверки переселенцев из Донбасса

СЕГОДНЯ 09:09 2018-12-31T09:09:45+03:00

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В благотворительном фонде «Право на защиту» рассказали о ситуации с соблюдением прав переселенцев в ноябре.

- Хотя многие управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) - в частности, в Луганской, Днепропетровской, Запорожской и части Донецкой областей - подтверждают получать инструкции об отмене справок внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), они продолжают верификацию. То есть проверяют наличие информации о физической идентификации и действие справки ВПЛ в Единой информационной базе данных (ЕИБД), приглашают переселенцев в офисы УТСЗН или осуществляют домашние визиты. Списки системы «Аркан» все еще содержат много ошибок, также возникает путаница в исправлении этих ошибок, – говорится в сообщении БФ «Право на защиту».

По информации правозащитников, управления Пенсионного фонда все еще не выплачивают задолженности по пенсиям даже в случае решения суда. Повезло только трем переселенцам в Доброполье (Донецкая область). В местном УПФ после решения суда им вернули долг по пенсиям.