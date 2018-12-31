2018-12-31T08:07:48+03:00
Политика

В ДНР хотят открыть государственные хлебопекарни

Об этих планах сообщили в Правительстве Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Заместитель председателя Правительства Игорь Мартынов рассказал официальному сайту ДНР, как в Республике могли бы удерживать цены на хлеб.

- Хотелось бы максимально обеспечить людей социальным хлебом. При этом мы не должны зависеть от производителей, которые диктуют нам свои условия, - считает вице-премьер. - Нужна государственная пекарня. Даже несколько пекарен, которые выпекали бы государственный хлеб из государственной муки. Тогда бы не пришлось говорить о глобальном подорожании. Пока такой возможности нет, но нужно работать в этом направлении.

Тем временем, для стабилизации цен Правительство собирается изменить ситуацию на продовольственном рынке. В частности, создать систему реализации фермерами излишков урожая без посредников. А также развивать собственное производство товаров социальной группы. Кстати, Игорь Мартынов предложил идею переработки государством семян подсолнечника и выпуска растительного масла под государственным брендом.

Между прочим, для наполнения казны можно было бы и государственную монополию на алкоголь ввести. Тогда бы появилась возможность повысить зарплаты и пенсии.

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