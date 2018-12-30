Новый Год 2018-2019 в Донецке: первые поздравления от правительства Республики

СЕГОДНЯ 20:20 2018-12-30T20:20:35+03:00

Александр Ананченко призвал встречать Новый Год 2018-2019 в Донецке и по всей ДНР с верой в то, что грядущий год оправдает все наши надежды

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Правительство ДНР уже готово отмечать Новый Год 2018-2019 в Донецке и других городах Республики. Первые поздравления жителей Донецкой Народной Республики уже появились. Одни из первых подвёл итог 2018-го Председатель Правительства ДНР Александр Ананченко

— Уважаемые друзья, дорогие жители Донецкой Народной Республики!

Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2018 год стал для Донецкой Народной Республики не только годом тяжелых испытаний и трагических событий, но и подарил надежду на экономическое возрождение нашей страны и политическую стабильность.

Пусть грядущий год оправдает наши надежды на скорейшие счастливые перемены в жизни Донецкой Народной Республики, принесет каждому ее жителю мир, радость и благополучие!

Желаю вам в Новом 2019 году крепкого здоровья, счастья, добра и процветания. Пусть исполнятся все ваши заветные желания и реализуются намеченные планы!

Искренне желаю вам счастливого Нового года и Рождества Христова! — обратился к жителям Республики Александр Ананченко.

Напомним, что комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночь в ДНР отменён.