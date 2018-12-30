Новый Год 2018-2019 в Донецке: первые поздравления от правительства Республики
Правительство ДНР уже готово отмечать Новый Год 2018-2019 в Донецке и других городах Республики. Первые поздравления жителей Донецкой Народной Республики уже появились. Одни из первых подвёл итог 2018-го Председатель Правительства ДНР Александр Ананченко
— Уважаемые друзья, дорогие жители Донецкой Народной Республики!
Примите сердечные поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий 2018 год стал для Донецкой Народной Республики не только годом тяжелых испытаний и трагических событий, но и подарил надежду на экономическое возрождение нашей страны и политическую стабильность.
Пусть грядущий год оправдает наши надежды на скорейшие счастливые перемены в жизни Донецкой Народной Республики, принесет каждому ее жителю мир, радость и благополучие!
Желаю вам в Новом 2019 году крепкого здоровья, счастья, добра и процветания. Пусть исполнятся все ваши заветные желания и реализуются намеченные планы!
Искренне желаю вам счастливого Нового года и Рождества Христова! — обратился к жителям Республики Александр Ананченко.
Напомним, что комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночь в ДНР отменён.