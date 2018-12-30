2018-12-30T19:36:58+03:00
Общество

Новый Год 2018-2019 в Донецке: как пройдут гулянья на площади Ленина

Дискотекой и фейерверком встретят жители столицы Новый Год 2018-2019 в Донецке на центральной площади города
Цесанна АНТОНЕНКО
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Столица Донецкой Народной Республики праздновать Новый Год 2018-2019 в Донецке почти готова. Программа мероприятий создана и в пресс-службе городской администрации ей поделились.

— В 19:00 на площади Ленина начнётся традиционная всенародная праздничная дискотека под открытым небом «Волшебство Нового года». Продлиться она до 23:50, когда запустят праздничный фейерверк, — рассказали в пресс-службе администрации города Донецка.

Отметим, что в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, комендантский час в Республике отменён. В центре столицы за правопорядком будут следить около 100 сотрудников полиции, а массовые гулянья запланированы в 28 населённых пунктах ДНР. По предварительным подсчётам их посетит около 100 000 человек (подробнее).

Напомним, что в новогодние праздники муниципальный транспорт будет работать по графику выходного дня, но в праздничную ночь в Донецке запустят дополнительные троллейбусы и трамваи (подробнее).

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