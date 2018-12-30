2018-12-30T18:50:15+03:00
Общество

Новый Год 2018-2019 в Донецке: будут организованы дополнительные трамваи и троллейбусы

Дончане могут встречать Новый Год 2018-2019 в Донецке спокойно. Домой их отвезут дополнительные трамваи и троллейбусы, которые будут курсировать в столице в новогоднюю ночь
Цесанна АНТОНЕНКО
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Жители столицы во всю готовятся праздновать Новый Год 2018-2019 в Донецке. Специально для тех, кому мало просто поесть оливье и выпить шампанского под новогоднее поздравление Главы Республики, администрация города организовала дополнительные трамваи и троллейбусы.

— В ночь с 31.12.2018 на 01.01.2019 будет организована работа дополнительных дежурных трамваев и троллейбусов, — рассказали в пресс-службе администрации города Донецка.

Трамвайные маршруты:

№ 1 «ДМЗ — Ж/д вокзал»:

- отправление от остановочного пункта «ДМЗ» - 01:32

- отправление от остановочного пункта «Ж/д вокзал» - 02:14

№ 8 «Ул. Красноармейская — ул. Петровского»

- отправление от остановочного пункта «Ул. Красноармейская» - 01:13

- отправление от остановочного пункта «ул. Петровского» - 01:54

№ 10 «Ул. Горького — Микрорайон «Восточный»:

- отправление от остановочного пункта «Ул. Горького» - 00:58

- отправление от остановочного пункта «Микрорайон «Восточный» - 02:31

Троллейбусные маршруты

№ 2 «ДМЗ - Ж/д вокзал»

- отправление от остановочного пункта «ДМЗ» - 01:54

- отправление от остановочного пункта «Ж/д вокзал» - 02:26

Напомним, что в праздничные дни, с 31 декабря по 08 декабря, работа городского пассажирского транспорта будет организована в режиме выходного дня.

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