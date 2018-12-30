2018-12-30T18:01:38+03:00
Общество

Новый Год 2018-2019 в Донецке: в гуляньях по всей ДНР примут участие более 100 000 человек

Правоохранительные органы Республики Новый Год 2018-2019 в Донецке встретят на работе. Патрулировать центр столицы будут патрулировать около 100 сотрудников полиции
Цесанна АНТОНЕНКО
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Донецкая Народная Республика готова встречать Новый Год 2018-2019 в Донецке и не только. Праздничные массовые гулянья запланированы в 28 населённых пунктах Республики и, по предварительным подсчётам, посетит их около ста тысяч человек. Кому-то веселье, а кому-то много работы по защите спокойствия жителей ДНР и их безопасности.

— В новогоднюю ночь на охрану общественного порядка заступит около 400 патрульных нарядов, а также более 30 групп задержания ГСВО. Центр Донецка будут патрулировать около 100 сотрудников полиции. Безопасность дорожного движения будут контролировать около 40 экипажей Госавтоинспекции, — рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел ДНР.

Кроме того, к обеспечению безопасности и правопорядка в Республике привлечены курсанты ДАВД МВД, военнослужащие военной полиции УНМ ДНР и подразделений специального назначения Министерства доходов и сборов.

Напомним, что в новогоднюю ночь комендантский час будет отменён, в связи с чем представители МВД ДНР обращаются к гражданам Республики с просьбой соблюдать общественный порядок, быть внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения и не переусердствовать с алкоголем.

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