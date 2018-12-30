2018-12-30T17:01:02+03:00
Политика

Перемирие в Донбассе было сорвано силовиками 57-й и 79-й бригады ВСУ

Даниил Безсонов рассказал, кто ответственен за обстрел ДНР в первый день «Рождественского» перемирия
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые силы Украины обстреляли территорию ДНР спустя почти 16 часов после того, как в силу вступило очередное, так называемое «Рождественское» перемирие. Имена тех, кто сорвал режим тишины в Донбассе уже известны. Об этом сегодня, 30 декабря, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— На Донецком направлении боевики 57-й мотопехотной бригады под командованием военного преступника Мишанчука трижды обстреляли населенный пункт Жабичево. При этом противник выпустил пятьдесят восемь гранат из автоматического гранатомета и произвел более ста выстрелов из зенитной установки, также применялось стрелковое оружие, — рассказал Даниил Безсонов.

Кроме того, по населённому пункту Жабичево в вечернее время было выпущено две мины из миномёта калибром 120 миллиметров.

На Мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием Курача подвергли обстрелу с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия населенный пункт Ленинское.

Напомним, что в первый день т.н. «Рождественского» перемирия над Горловкой кружили разведывательные беспилотники ВСУ (подробнее).

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