2018-12-30T16:09:09+03:00
Политика

В первый же день «Рождественского» перемирия беспилотники ВСУ кружили над Горловкой

Украинские силовики применили БПЛА для разведки. В УНМ ДНР не исключают, что Украина может применить на Горловском направлении ударные беспилотники
Цесанна АНТОНЕНКО
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Новое перемирие началось всего-то день назад, а Украина уже активно его нарушает. Несмотря на то, что за первый день «Рождественского» перемирия обстрелов на Горловском направлении не было, но беспилотники украинской армии уже провели разведку в этом районе. Об этом сегодня, 30 декабря, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Противник традиционно использует очередные договоренности о соблюдении режима прекращения огня для ведения разведки с применением беспилотных летательных аппаратов. За прошедшие сутки зафиксированы полеты БПЛА противника на горловском направлении, — рассказал Даниил Безсонов.

В связи с этим в управлении Народной милиции Республики не исключают возможность применения ударных беспилотников на Горловском направлении. Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР работают в усиленном режиме и готовы в любой момент дать адекватный отпор украинской армии.

Напомним, что в первый день т.н. «Рождественского» перемирия украинская армия четыре раза обстреляла территорию ДНР. Под огонь украинских силовиков попали населённые пункты Жабичево и Ленинское (подробнее).

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