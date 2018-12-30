2018-12-30T15:33:07+03:00
Политика

Марочко: заявления Украины не нарушать режим прекращения огня – очередная ложь

Официальный представитель Народной милиции ЛНР сообщил, что территория Республики трижды подверглась обстрелам
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по территории Республики более 10 боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

- Всего по территории Республики было выпущено более 10 боеприпасов, - сообщил Марочко. - С позиций 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ по приказу военного преступника полковника Василия Зубанича из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелу подверглись районы населенных пунктов Донецкий и Желобок.

Он отметил, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства Республики остается напряженной, несмотря на объявленное «Рождественское перемирие» за прошедшие сутки противник три раза нарушил нарушения режима прекращения огня.

- Этот факт в очередной раз подтверждает, что заявления Украины не нарушать режим прекращения огня, являются очередной ложью преступной киевской власти, - подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства Республики.

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