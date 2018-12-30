2018-12-30T15:26:57+03:00
Политика

В Луганске почтили память погибшего в украинских застенках российского добровольца

Митинг-реквием прошел у памятника «Они отстояли Родину» [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Луганске почтили память погибшего в украинской тюрьме российского добровольца Валерия Иванова, он защищал Республику в 2014-2015 году. Митинг-реквием прошел у памятника «Они отстояли Родину». Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

- На митинге-реквием в Луганске более 300 жителей ЛНР минутой молчания почтили память убитого в украинской тюрьме Валерия Иванова и возложили цветы к мемориалу «Они отстояли Родину». В этот же день ополченца похоронили на родине, в Северодвинске, где живут его родственники, - сообщает ЛИЦ.

Справка «КП»

Уроженец Архангельска Валерий Иванов был захвачен в плен украинскими силовиками в 2015 году вблизи Станицы Луганской. На Украине Валерия приговорили к 12 годам заключения и направили в колонию Львовской области. За несколько дней до смерти защитник ЛНР был избит охраной и брошен в карцер, где и скончался от полученных побоев.

Митинг-реквием памяти замученного во Львовской тюрьме российского добровольца прошел в Луганске.

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