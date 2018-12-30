2018-12-30T15:18:22+03:00
Политика

Произвол командования ВСУ: На Донбасс отправили больных гепатитом солдат

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ отправило в зону так называемой «операции объединенных сил» 54-ю бригаду ВСУ, несмотря на вспышку гепатита.

- По информации нашей разведки, в подразделениях 54-й отдельной механизированной бригады отмечена вспышка гепатита А. Также нам известно, что эпидемия началась еще в пункте постоянной дислокации бригады. Но, несмотря на это, соединение в полном составе было отправлено в зону «ООС» на замену 14-й бригаде, - рассказал Марочко.

С целью сокрытия данного факта, командование бригады препятствует госпитализации военнослужащих, а в расположении бригады необходимых средств и условий для лечения лекарств нет.

- Мы призываем граждан, проживающих в населенных пунктах, в которых дислоцируются подразделения 54-й бригады, избегать контактов с военнослужащими ВСУ с целью предотвращения распространения эпидемии, - сказал Андрей Марочко.

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