2018-12-30T15:10:18+03:00
Политика

Украина сорвала «Рождественское» перемирие в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения остается напряженной

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Вооруженные силы Украины, не смотря на объявленное «Рождественское» перемирие, продолжают обстрелы луганской Народной Республики. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ситуация на линии разграничения остается напряженной.

- Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной,- заявил он.

Только за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.

- Несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, наши подразделения не отвечают. Но в случае грубых нарушений Украиной своих обязательств, и попытке изменить линию боевого соприкосновения, мы оставляем за собой право на ответные контрмеры, - сказал Андрей Марочко.

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