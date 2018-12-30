Украина сорвала «Рождественское» перемирие в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения остается напряженной
Вооруженные силы Украины, не смотря на объявленное «Рождественское» перемирие, продолжают обстрелы луганской Народной Республики. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ситуация на линии разграничения остается напряженной.
- Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР существенных изменений не претерпела и остается напряженной,- заявил он.
Только за прошедшие сутки зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны Украины.
- Несмотря на постоянные провокации со стороны украинских силовиков, наши подразделения не отвечают. Но в случае грубых нарушений Украиной своих обязательств, и попытке изменить линию боевого соприкосновения, мы оставляем за собой право на ответные контрмеры, - сказал Андрей Марочко.