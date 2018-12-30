Строительство парка имени Первого Главы ДНР будет продолжено

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-30T14:53:39+03:00

Об этом «Комсомолке» сообщил председатель комитета лесного и охотничьего хозяйства Алексей Шебалков

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Создать парк в Калининском районе Донецка - совместная идея лесного хозяйства и Республиканского образовательного учреждения «Школа № 4 – Кадетский корпус». Первый Глава Республики Александр Захарченко оценил эту инициативу, должен был лично принимать участие в закладке, но не дожил до этого дня… Теперь этот парк носит его имя: «Парк имени первого Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко».

- Мы продолжаем заниматься реализацией этого проекта, - говорит председатель комитета. – Весной будем еще озеленять территорию.

Сам парк архитекторы создали в виде пятиконечной звезды. Один из ее углов по чертежу заходит на уже существующую посадку, которая естественным образом дополняет задумку архитектора. Алексей Шебалков предложил сделать там «тихую зону».

- Здесь можно будет побыть в тишине, под сенью деревьев, провести время. Там достаточно положить плитку, поставить лавочки и фонари, - делится он.

Строительство парка на этом не завершится. Озеленение Республики было одним из желаний Александра Захарченко, поэтому в память о нем все, что задумано, будет исполнено.