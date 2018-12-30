Одно из желаний Александра Захарченко будет выполнено: Республику озеленят

СЕГОДНЯ 14:51 2018-12-30T14:51:41+03:00

Председатель лесхоза ДНР Алексей Шебалков рассказал «Комсомолке», что госкомитетом лесного и охотничьего хозяйства разработана программа на десять лет по озеленению Республики

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Председатель комитета лесного и охотничьего хозяйства Алексей Шебалков сообщил, что у лесхоза Республики есть программа, которая рассчитана на 10 лет. За это время планируется восстановить 10 тысяч саженцев.

- В результате военной агрессии Украины больше тысячи гектаров леса было уничтожено, еще три с половиной тысячи повреждено. У нас есть 10-летняя стратегия восстановления уничтоженных насаждений. Для этого необходимо ежегодно высаживать по тысяче саженцев, - сказал председатель лесхоза.

Первым делом высаживали лес в тылу. А уже в этом году приступили к восстановлению лесов в прифронтовых районах.

- В Старобешевском и Тельмановском районах мы сажали лес еще с первым Главой Республики Александром Захарченко, - говорит Алексей Шебалков. - Также передаем на безвозмездной основе саженцы городам и районам Республики для их озеленения – в этом году подарили 110 тысяч саженцев.

Все саженцы – из лесхоза. Сначала заготавливают семена, потом их подготавливают и высевают.

Озеленение Республики было одним из желаний Александра Захарченко, поэтому в память о нем все, что задумано, будет исполнено.