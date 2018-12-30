2018-12-30T14:51:41+03:00
Политика

Одно из желаний Александра Захарченко будет выполнено: Республику озеленят

Председатель лесхоза ДНР Алексей Шебалков рассказал «Комсомолке», что госкомитетом лесного и охотничьего хозяйства разработана программа на десять лет по озеленению Республики
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Председатель комитета лесного и охотничьего хозяйства Алексей Шебалков сообщил, что у лесхоза Республики есть программа, которая рассчитана на 10 лет. За это время планируется восстановить 10 тысяч саженцев.

- В результате военной агрессии Украины больше тысячи гектаров леса было уничтожено, еще три с половиной тысячи повреждено. У нас есть 10-летняя стратегия восстановления уничтоженных насаждений. Для этого необходимо ежегодно высаживать по тысяче саженцев, - сказал председатель лесхоза.

Первым делом высаживали лес в тылу. А уже в этом году приступили к восстановлению лесов в прифронтовых районах.

- В Старобешевском и Тельмановском районах мы сажали лес еще с первым Главой Республики Александром Захарченко, - говорит Алексей Шебалков. - Также передаем на безвозмездной основе саженцы городам и районам Республики для их озеленения – в этом году подарили 110 тысяч саженцев.

Все саженцы – из лесхоза. Сначала заготавливают семена, потом их подготавливают и высевают.

Озеленение Республики было одним из желаний Александра Захарченко, поэтому в память о нем все, что задумано, будет исполнено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перемирие в Донбассе было сорвано силовиками 57-й и 79-й бригады ВСУ
В первый же день «Рождественского» перемирия беспилотники ВСУ кружили над Горловкой
Марочко: заявления Украины не нарушать режим прекращения огня – очередная ложь
В Луганске почтили память погибшего в украинских застенках российского добровольца
Произвол командования ВСУ: На Донбасс отправили больных гепатитом солдат
Украина сорвала «Рождественское» перемирие в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения остается напряженной
Как выращивают новогодние сосны в ДНР: в этом году к празднику заготовили 10 тысяч деревьев
Строительство парка имени Первого Главы ДНР будет продолжено
Новый Год 2019 в Донецке: в Донбасс Опере маленьких гостей ждёт новогодняя сказка
На складах в Мариуполе ВСУ разместили почти 50 единиц военной техники м
ВСУ обстреляли Желобок и Донецкий в ЛНР
Изменено время работы МРЭО ДНР на новогодние праздники
Погода в Луганске: мороз до –7 градусов, слабый снег и гололедица
В первый день нового перемирия украинские силовики 4 раза обстреляли ДНР
Пролетарская птицефабрика выпустила новогодние яйца
Погода в Донецке: весь день облачно, небольшой мороз, без осадков
ВСУ соблюдали новое перемирии в ЛНР чуть больше 15 часов