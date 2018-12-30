2018-12-30T14:03:07+03:00
Звезды

Новый Год 2019 в Донецке: в Донбасс Опере маленьких гостей ждёт новогодняя сказка

В донецком театре оперы и балета Новый Год 2019 в Донецке встречают с размахом. С 22 декабря до 13 января пройдёт 29 представлений для детей
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: рекламный отдел Донбасс ОперыФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы
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До главного праздника зимы всего-навсего один день и Новый Год 2019 в Донецке засияет праздничными огнями во всех домах города. Не смог оставить без внимания этот праздник чудес и Донецкий государственный академический театр оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко.

— Период Новогодних и Рождественских праздников в театре будет очень насыщенным и закружит детей и взрослых в своем веселом хороводе. С 22 декабря по 13 января в Донбасс Опере пройдет 29 представлений для детей, среди которых прекрасные сказки, балеты, праздничные концертные программы и, конечно же, новогодние утренники, — рассказал генеральный директор Донецкого театра оперы и балета заслуженный деятель искусств Украины Евгений Денисенко.

Главными героями новогоднего утренника в Донбасс Опере стали смешарик Нюша и забавные Наф-Наф, Ниф-Ниф, Нуф-Нуф из сказки «Три поросенка», которым посчастливилось стать символом Нового 2019 года. Кроме того, в гости к ребятишкам на ёлку в донецком театре заглянули цирковые артисты и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка.

Напомним, что новогодняя сказка продлиться в Донбасс Опере до 13 января, а 14 января все дети Республики отправятся обратно за школьные парты.

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