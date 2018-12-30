2018-12-30T13:19:12+03:00
Политика

На складах в Мариуполе ВСУ разместили почти 50 единиц военной техники м

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

На складах в Мариуполе солдаты Вооруженных сил Украины разместили 48 единиц военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- По имеющейся у нас информации на восточной окраине Мариуполя в складских помещениях и ангарах украинские боевики разместили: 20 танков Т-64, 20 миномётов и восемь гаубиц Д-30, – рассказали в пресс-службе.

Вся эта техника была размещена с нарушениями.

- ВСУ разместили запрещённое Минскими соглашениями вооружение на территории объектов гражданской инфраструктуры и промышленных объектов, подвергая опасности жизни и здоровье мирных граждан, - подчеркнули в оборонном ведомстве ДНР.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Перемирие в Донбассе было сорвано силовиками 57-й и 79-й бригады ВСУ
В первый же день «Рождественского» перемирия беспилотники ВСУ кружили над Горловкой
Марочко: заявления Украины не нарушать режим прекращения огня – очередная ложь
В Луганске почтили память погибшего в украинских застенках российского добровольца
Произвол командования ВСУ: На Донбасс отправили больных гепатитом солдат
Украина сорвала «Рождественское» перемирие в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения остается напряженной
Как выращивают новогодние сосны в ДНР: в этом году к празднику заготовили 10 тысяч деревьев
Строительство парка имени Первого Главы ДНР будет продолжено
Одно из желаний Александра Захарченко будет выполнено: Республику озеленят
Новый Год 2019 в Донецке: в Донбасс Опере маленьких гостей ждёт новогодняя сказка
ВСУ обстреляли Желобок и Донецкий в ЛНР
Изменено время работы МРЭО ДНР на новогодние праздники
Погода в Луганске: мороз до –7 градусов, слабый снег и гололедица
В первый день нового перемирия украинские силовики 4 раза обстреляли ДНР
Пролетарская птицефабрика выпустила новогодние яйца
Погода в Донецке: весь день облачно, небольшой мороз, без осадков
ВСУ соблюдали новое перемирии в ЛНР чуть больше 15 часов