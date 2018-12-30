На складах в Мариуполе ВСУ разместили почти 50 единиц военной техники м

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-30T13:19:12+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР

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На складах в Мариуполе солдаты Вооруженных сил Украины разместили 48 единиц военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- По имеющейся у нас информации на восточной окраине Мариуполя в складских помещениях и ангарах украинские боевики разместили: 20 танков Т-64, 20 миномётов и восемь гаубиц Д-30, – рассказали в пресс-службе.

Вся эта техника была размещена с нарушениями.

- ВСУ разместили запрещённое Минскими соглашениями вооружение на территории объектов гражданской инфраструктуры и промышленных объектов, подвергая опасности жизни и здоровье мирных граждан, - подчеркнули в оборонном ведомстве ДНР.