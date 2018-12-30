ВСУ обстреляли Желобок и Донецкий в ЛНР

СЕГОДНЯ 12:57 2018-12-30T12:57:43+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Солдаты Вооруженных сил Украина три раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Формирования незалежной обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- Киевские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - сообщили в НМ ЛНР.

Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Желобок.

- Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - добавили в Народной милиции Луганской Народной Республики.