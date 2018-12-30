ВСУ обстреляли Желобок и Донецкий в ЛНР
Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики
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Солдаты Вооруженных сил Украина три раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Формирования незалежной обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
- Киевские силовики три раза за сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, - сообщили в НМ ЛНР.
Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Желобок.
- Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, - добавили в Народной милиции Луганской Народной Республики.