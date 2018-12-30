2018-12-30T10:27:56+03:00
Политика

В первый день нового перемирия украинские силовики 4 раза обстреляли ДНР

Обстрелы велись на Донецком и Мариупольском направлениях. Посёлок под Донецком попал под миномётный огонь
Цесанна АНТОНЕНКО
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Вооружённые формирования Украины не в состоянии соблюдать новое, введённое всего сутки назад, перемирие. В первый же день украинские силовики четыре раза открыли огонь по территории ДНР. Под обстрел попали Донецкое и Мариупольское направление.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Жабичево и Ленинское, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории ДНР украинские силовики выпустили 175 единицы различных боеприпасов, среди которых миномёты калибром 120 миллиметров, зенитные установки, АГС, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие.

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