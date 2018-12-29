2018-12-29T23:04:11+03:00
Политика

160 боеприпасов выпустили украинские боевики за вечер по ДНР

Рождественское перемирие обещает не отличаться от остальных многочисленных перемирий
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские силовики вечером выпустили 160 боеприпасов по поселку Жабичево к северу от Донецка. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня.

- В 21:20 ВСУ провели обстрел по направлению Пески – Жабичево. Выпущено 58 гранат из АГС, также произведено 100 выстрелов из зенитной установки, – говорится в сообщении. – В 21:50 по тому же направлению выпущено две мины калибром 120 миллиметров.

В СЦКК добавили, что при обстреле также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Старт очередного перемирия был тоже безрадостным - армия Украины за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 170 боеприпасов.

Дончане давно не ждут ничего нового от очередных перемирий, привыкнув, что те отличаются только названиями. Например, за время предыдущего «школьного» перемирия (с 25 августа 2018 года) украинскими боевиками свыше 2300 раз нарушен режим прекращения огня, по прифронтовым территориям ДНР выпущено 22 236 различных боеприпасов.

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