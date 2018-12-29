41 тонна снарядов упала на Донбасс со стороны Украины за время школьного перемирия

СЕГОДНЯ 20:03 2018-12-29T20:03:36+03:00

Оно сменилось Рождественским, но дончане разницы не заметили

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Украинские силовики за время «школьного» перемирия (с 25 августа 2018 года) свыше 2300 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям ДНР 22 236 различных боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в СЦКК Руслан Якубов.

- За 122 дня «школьного» перемирия зафиксировано 2322 нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Общее количество примененных по территории ДНР боеприпасов – 22 236, что составило 798 ящиков, или 41 тонну, — сказал Якубов.

По его информации, за указанный период погиб один мирный житель, еще 13 были ранены. Также было выпущено 1203 и 1139 мин калибрами 120 и 82 мм, зафиксирован 71 случай применения танковых снарядов. В результате огня повреждено 156 домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, что с полуночи 25 августа в Донбассе вступило в силу соглашение о перемирии. Оно было согласовано в Минске участниками Контактной группы в преддверии нового учебного года, в связи с чем получило название «школьное».

Напомним, в Донбассе сейчас объявлено Рождественское перемирие, которое Украина уже успела нарушить.