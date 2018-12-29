В ЛНР кадровые изменения: формируется правительство
На официальном сайте Главы ЛНР опубликован список министров, которых Леонид Пасечник назначил указом 28 декабря. Назначены 12 руководителей министерств.
Сформирован силовой блок:
Антонов Анатолий Андреевич – Министр государственной безопасности Луганской Народной Республики;
Корнет Игорь Александрович – Министр внутренних дел Луганской Народной Республики;
Кацавалов Евгений Анатольевич – Министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствия стихийных бедствий Луганской Народной Республики.
Также на государственные должности назначены:
Дегтярев Юрий Анатольевич – Министр природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики;
Дейнего Владислав Николаевич – Министр иностранных дел Луганской Народной Республики;
Малахова Светлана Анатольевна – Министр труда и социальной политики Луганской Народной Республики;
Мануйлов Евгений Владимирович – Министр финансов Луганской Народной Республики;
Пащенко Наталия Александровна – Министр здравоохранения Луганской Народной Республики;
Пронько Юрий Александрович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики;
Сидоров Дмитрий Сергеевич – Министр культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики;
Фетисов Олег Васильевич – Министр связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики;
Цемкало Сергей Александрович – Министр образования и науки Луганской Народной Республики.
Сообщается, что работа по формированию правительства продолжается.