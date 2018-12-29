2018-12-29T16:51:34+03:00
Политика

В ЛНР кадровые изменения: формируется правительство

Глава Республики Леонид Пасечник назначил руководителей министерств
Никита МАКАРЕНКОВ
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На официальном сайте Главы ЛНР опубликован список министров, которых Леонид Пасечник назначил указом 28 декабря. Назначены 12 руководителей министерств.

Сформирован силовой блок:

Антонов Анатолий Андреевич – Министр государственной безопасности Луганской Народной Республики;

Корнет Игорь Александрович – Министр внутренних дел Луганской Народной Республики;

Кацавалов Евгений Анатольевич – Министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствия стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Также на государственные должности назначены:

Дегтярев Юрий Анатольевич – Министр природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики;

Дейнего Владислав Николаевич – Министр иностранных дел Луганской Народной Республики;

Малахова Светлана Анатольевна – Министр труда и социальной политики Луганской Народной Республики;

Мануйлов Евгений Владимирович – Министр финансов Луганской Народной Республики;

Пащенко Наталия Александровна – Министр здравоохранения Луганской Народной Республики;

Пронько Юрий Александрович – Министр сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики;

Сидоров Дмитрий Сергеевич – Министр культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики;

Фетисов Олег Васильевич – Министр связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики;

Цемкало Сергей Александрович – Министр образования и науки Луганской Народной Республики.

Сообщается, что работа по формированию правительства продолжается.

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