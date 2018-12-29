Донецкая муздрама поставила рекорд: премьер даже больше, чем до войны

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-29T15:27:42+03:00

При этом в драмтеатре Донецка постоянно аншлаги

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Донецкая муздрама превысила довоенные показатели по выпуску премьер в 2018 году

Об этом сегодня, 28 декабря, сообщила генеральный директор-художественный руководитель Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна Наталья Волкова.

- В 2018 году мы выпустили 18 репертуарных новинок, что на 7 спектаклей больше чем в 2017. Премьерные показы прошли на всех сценических площадках. К слову, в довоенный период рекордным количеством было 16 новых спектаклей, - подчеркнула она.

По ее словам, количество показанных спектаклей за 2018 год составило – 499, это на 68 постановок больше по сравнению с 2017 годом, и гораздо больше, чем в довоенный период. При этом увеличилось количество выездных спектаклей.

Как добавила она, в 2018 МДТ имени М.М. Бровуна посетило 167760 человек, что на 15 % больше, чем в 2017. При этом загрузка зала составила 99,25 %.