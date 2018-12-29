2018-12-29T13:26:14+03:00
Политика

Первое нарушение Рождественского перемирия произошло

Стреляли украинские боевики со стороны Песок
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Эти окна видели множество "перемирий".Эти окна видели множество "перемирий".Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Собственно, дончане давно не ждут, что перемирия эти будут соблюдаться. Вооруженные формирования Украины сегодня обстреляли территорию ДНР на северной окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контроля и координации прекращения огня.

- В 12:30 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Пески к населенному пункту Жабичево, применялось стрелковое оружие, — заявили в представительстве.

Ранее сегодня сообщалось, что армия Украины за минувшие сутки 17 раз нарушила режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 170 боеприпасов.

Напомним, что сегодня с 00:01 вступил в силу новый режим прекращения огня в преддверии начала новогодних и рождественских праздников. Он согласован участниками Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 27 декабря 2018 года.

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