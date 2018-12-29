Наталья Волкова: Киев переписывает нашу историю самым наглым образом

СЕГОДНЯ 12:30 2018-12-29T12:30:26+03:00

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Решение украинских властей о переносе памятника легендарному русскому полководцу Александру Суворову со двора Киевского военного лицея имени Ивана Богуна является вопиющим преступлением против истории. Такое мнение сегодня высказала депутат Народного Совета ДНР, председатель парламентского комитета по образованию, науке и культуре Наталья Волкова.

- Накануне министр культуры Украины Евгений Нищук заявил об очень важном, по его мнению, событии для всей страны – решении о демонтаже памятника русскому полководцу Александру Суворову, который расположен на территории Киевского военного лицея – бывшего суворовского училища. Куда конкретно будет перемещен памятник, министр не уточнил, – сказала Волкова. – Такие действия киевских властей являются вопиющим преступлением против подлинной истории. Это попытка переписать ее, причем самым наглым способом.

Депутат подчеркнула, что пришедшие в результате государственного переворота правители сносят памятники настоящим героям, превознося таких преступников, как Бандера. При этом, по мнению Волковой, совершая такие поступки, власти Киева выглядят ничтожно.

- Мне вспоминается басня Крылова «Слон и Моська». И в этой ситуации правительство Киева выглядит маленькой ничтожной Моськой, которая пытается вставить свои «пять копеек» и прогнать слона, – резюмировала парламентарий.