В Мариуполе новогодний трамвай врезался в грузовик, а в Донецке маршрутка - в столб

СЕГОДНЯ 11:25 2018-12-29T11:25:39+03:00

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Сегодня утром в Левобережном районе Мариуполя произошло ДТП - трамвай столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По предварительной информации, около 8:00 на пересечении улицы Гугеля и проспекта Победы на светофоре стоял КрАЗ. При повороте вправо в него врезался трамвай.

В трамвае ехали шесть пассажиров, которые в результате аварии не пострадали. У КрАЗа незначительные повреждение, в трамвае выбиты стекла, фара, помят корпус.

Обстоятельства происшествия выясняют патрульные полицейские.

Также в Донецке маршрутка врезалась в столб. По данным очевидцев, на пр. Дзержинского между ОблГАИ и безалкогольным заводом маршрутное такси врезалось в столб. При этом горожане отмечают, что водитель ушел от лобового столкновения со столбом.

Виктория: «Тоже видела, зрелище еще то, наверное, занесло его там, спуск же с горки. Молодец, что не мордой в столб, там и СТО рядом».

О пострадавших в ДТП на данный момент не сообщается.