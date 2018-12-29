2018-12-29T11:25:39+03:00
Происшествия

В Мариуполе новогодний трамвай врезался в грузовик, а в Донецке маршрутка - в столб

Пострадавших в ДТП нет
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Возможно, причиной этих ДТП стали погодные условия - гололед и налипание мокрого снега. Фото: 0629Возможно, причиной этих ДТП стали погодные условия - гололед и налипание мокрого снега. Фото: 0629
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Сегодня утром в Левобережном районе Мариуполя произошло ДТП - трамвай столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По предварительной информации, около 8:00 на пересечении улицы Гугеля и проспекта Победы на светофоре стоял КрАЗ. При повороте вправо в него врезался трамвай.

В трамвае ехали шесть пассажиров, которые в результате аварии не пострадали. У КрАЗа незначительные повреждение, в трамвае выбиты стекла, фара, помят корпус.

Обстоятельства происшествия выясняют патрульные полицейские.

Также в Донецке маршрутка врезалась в столб. По данным очевидцев, на пр. Дзержинского между ОблГАИ и безалкогольным заводом маршрутное такси врезалось в столб. При этом горожане отмечают, что водитель ушел от лобового столкновения со столбом.

Виктория: «Тоже видела, зрелище еще то, наверное, занесло его там, спуск же с горки. Молодец, что не мордой в столб, там и СТО рядом».

О пострадавших в ДТП на данный момент не сообщается.

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