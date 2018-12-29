Обстановка перед перемирием: 170 боеприпасов прилетело в ДНР со стороны украинских боевиков
Армия Украины за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 17 раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 170 единиц.
Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы и населенные пункты: Горловка и ее поселки шахты им. Гагарина и Зайцево, а также Докучаевск и Ясиноватая. Кроме того, украинские военнослужащие обстреляли столичный аэропорт, поселки Александровка и Старомихайловка на окраинах и в окрестностях Донецка. Также под огнем ВСУ оказалось села Коминтерново и Саханка, расположенные на юге ДНР.
При обстрелах применялись: вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.