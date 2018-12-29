2018-12-29T11:07:32+03:00
Политика

Обстановка перед перемирием: 170 боеприпасов прилетело в ДНР со стороны украинских боевиков

Под огнем снова Зайцево, Докучаевск, Горловка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Изменить размер текста:

Армия Украины за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 17 раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 170 единиц.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы и населенные пункты: Горловка и ее поселки шахты им. Гагарина и Зайцево, а также Докучаевск и Ясиноватая. Кроме того, украинские военнослужащие обстреляли столичный аэропорт, поселки Александровка и Старомихайловка на окраинах и в окрестностях Донецка. Также под огнем ВСУ оказалось села Коминтерново и Саханка, расположенные на юге ДНР.

При обстрелах применялись: вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первое нарушение Рождественского перемирия произошло
Наталья Волкова: Киев переписывает нашу историю самым наглым образом
В Мариуполе новогодний трамвай врезался в грузовик, а в Донецке маршрутка - в столб
Новый год 2019: когда комендантский час отменен?
Погода в Донецке: весь день будет идти снег, небольшой мороз
Рождественское перемирие под елочку
Новый год на фронте - экскурсия в краеведческом музее
Срочное заявление оперативного командования ДНР: Украина устроила кровавую провокацию
В центре Мариуполя в гараже нашли гранаты и наркотики
На весенней сессии Народный Совет ДНР планирует рассмотреть более 30 законопроектов
Грипп в ДНР 2019: настораживает уровень заболеваемости взрослых 65 лет и старше
Пасечник посмертно наградил убитого во львовской колонии добровольца из России Иванова
В ДНР упростили налогообложение для фермеров
Подразделения НМ ДНР получили приказ о соблюдении «Рождественского» перемирия