Обстановка перед перемирием: 170 боеприпасов прилетело в ДНР со стороны украинских боевиков

СЕГОДНЯ 11:07 2018-12-29T11:07:32+03:00

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Армия Украины за минувшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 170 боеприпасов. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 17 раз, – отметил он. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 170 единиц.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы и населенные пункты: Горловка и ее поселки шахты им. Гагарина и Зайцево, а также Докучаевск и Ясиноватая. Кроме того, украинские военнослужащие обстреляли столичный аэропорт, поселки Александровка и Старомихайловка на окраинах и в окрестностях Донецка. Также под огнем ВСУ оказалось села Коминтерново и Саханка, расположенные на юге ДНР.

При обстрелах применялись: вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.