Новый год 2019: когда комендантский час отменен?
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отменил действие режима комендантского часа на территории ЛНР на новогодние праздники и Рождество.
- Действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики отменяется в новогоднюю ночь - с 23.00 (совпадает с мск) 31 декабря 2018 года до 04.00 1 января 2019 года, - говорится в указе главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.
В Донецкой Народной Республике комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи отменен. Соответствующие распоряжение появилось на официальном сайте Главы ДНР:
- Приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 вечера 31 декабря 2018 года до 5:00 утра 1 января 2019 года; с 23:00 вечера 6 января 2019 года по 5:00 утра 7 января 2019 года, — говорится в тексте распоряжения №151.