Новый год 2019: когда комендантский час отменен?

СЕГОДНЯ 09:52 2018-12-29T09:52:20+03:00

В ЛНР на три дня, в ДНР на два дня отменен комендантский час

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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник отменил действие режима комендантского часа на территории ЛНР на новогодние праздники и Рождество.

- Действие режима комендантского часа на территории Луганской народной республики отменяется в новогоднюю ночь - с 23.00 (совпадает с мск) 31 декабря 2018 года до 04.00 1 января 2019 года, - говорится в указе главы ЛНР, опубликованном на его официальном сайте.

В Донецкой Народной Республике комендантский час в новогоднюю и рождественскую ночи отменен. Соответствующие распоряжение появилось на официальном сайте Главы ДНР:

- Приостановить действие режима комендантского часа на территории ДНР с 23:00 вечера 31 декабря 2018 года до 5:00 утра 1 января 2019 года; с 23:00 вечера 6 января 2019 года по 5:00 утра 7 января 2019 года, — говорится в тексте распоряжения №151.