Рождественское перемирие под елочку

СЕГОДНЯ 08:34 2018-12-29T08:34:57+03:00

Станет ли оно перемирием для дончан?

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Киевские силовики два раза за минувшие сутки обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Обстрелам подверглись районы сел Веселогоровка и Николаевка.

Огонь велся из вооружения БМИ и стрелкового оружия.

Информации о нарушении киевскими силовиками вступившего в силу с 29 декабря "рождественского перемирия" к настоящему времени не поступало.

Ранее Контактная группа поддержала согласованное в ходе видеоконференции участников подгруппы по вопросам безопасности решение о введении с 01 часа 01 минуты (по московскому времени, 00.01 по киевскому времени) 29 декабря режима устойчивого прекращения огня в Донбассе. Командование Народной милиции ЛНР заявило о готовности соблюдать "рождественское перемирие" и сообщило о доведении до всех военнослужащих приказа о соблюдении режима полного прекращения огня.

Напомним, в преддверии «Рождественского перемирия» Украина устроила кровавую провокацию, повлекшую за собой ранения и смерть боевиков вооруженных формирований Украины.