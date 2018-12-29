2018-12-29T08:09:44+03:00
Звезды

Новый год на фронте - экскурсия в краеведческом музее

Экскурсия была театрализованной
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Новый год на фронте - эта тема близка дончанам уже пятый год.Новый год на фронте - эта тема близка дончанам уже пятый год.
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Исторический клуб «Патриот» в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны (отдел Донецкого республиканского краеведческого музея) провел театрализованнаую экскурсию «Новый год на фронте». Участниками мероприятия стали члены клуба - учащиеся ОШ №№ 30 и 100, а также лицея профессионально-технического образования г. Донецка.

В ходе мероприятия состоялась экскурсия по музею с осмотром реконструкций городского парка отдыха, командного блиндажа, базы партизанского отряда, эвакуационного госпиталя. Также вниманию участников мероприятия были представлены фильм «Донбасс непокорённый» и музыкальные композиции, посвящённые Великой Отечественной войне. Так, учащиеся школы № 100 Петровского района подготовили и показали сценку из воспоминаний ветерана ВОВ о встрече нового года, а Сабира Ахмединова исполнила песню Владимира Высоцкого «Так случилось, мужчины ушли». В исполнении Юлии Тейбаш прозвучали песни «Катюша», «В холода» В. Высоцкого.

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