На весенней сессии Народный Совет ДНР планирует рассмотреть более 30 законопроектов
Конец года подводит итог и работе Народного Совета Донецкой Народной Республики. С января парламентарии уходят на зимние каникулы и вернуться с них только в феврале 2019 года, если не случится чего-то, что потребует их немедленного рассмотрения. Между тем, сегодня, 28 декабря, депутаты уже рассмотрели порядок весенней сессии.
— Сегодня мы рассмотрели вопрос о принятии плана на следующую сессию – весеннюю, где мы планируем принять к рассмотрению более 30 законопроектов в самых различных сферах, — сообщил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.
Законы будут касаться уголовной и молодежной сфер, охраны окружающей среды. Также планируется принять Гражданский кодекс.
Напомним, что весенняя сессия депутатов Народного Совета II созыва начнётся в феврале 2019 года. В случае необходимости депутаты готовы собраться в любой момент, в том числе и во время каникул.