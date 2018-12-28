Грипп в ДНР 2019: настораживает уровень заболеваемости взрослых 65 лет и старше

СЕГОДНЯ 17:05 2018-12-28T17:05:59+03:00

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За неделю в ДНР гриппом и ОРВИ заболели 6980 человек. Таковы результаты эпидмониторинга заболеваемости населения Республиканской службы санэпиднадзора.

Сейчас болеют в основном дети 5-14 лет. Вместе с тем, этот показатель несколько ниже уровня заболеваемости предыдущих недель.

- Наблюдалось снижение заболеваемости во всех возрастных группах населения, кроме взрослых 65 лет и старше, - сказали в СЭС. - Заболеваемость школьников снизилась на 8,2%, однако в Снежное, Шахтёрске, в Амвросиевском и Шахтерском районах показатели заболеваемости превысили среднереспубликанский уровень в 1,5-2 раза.

При этом из-за отсутствия детей школы и садики не закрывались. Летальные случаи гриппа и ОРВИ не зарегистрированы.

При вирусологическом исследовании лабораторного материала у больных ОРВИ обнаружено наличие вируса гриппа типа А (H3N2) и риновирусов.

Кстати, в Республике закончена плановая противогриппозная прививочная кампания. Всего из групп повышенного риска заболеваемости против гриппа было привито 99 460 человек, в том числе учреждениями здравоохранения – 75 000 человек (105% выполнение плана), в ведомственных структурах – 24 460 человек.